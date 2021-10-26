Şuhut Kadın Kültür Evi'nde 'Kur'an-ı Kerim Harfleri ve İsimleri' konulu eğitim

Afyonkarahisar Şuhut Kadın Kültür Evi'nde kadınlara yönelik 'Kur'an-ı Kerim Harfleri ve İsimleri'' konulu eğitim düzenlendi.

Şuhut Kadın Kültür Evi'nde Kuran Kursu Öğretmeni Gülten Şenbabaoğlu tarafından kadınlara yönelik 'Kur'an-ı Kerim Harfleri ve İsimleri' konulu eğitim verildi. Eğitime katılan kadınlar eğitimde Kur'an-ı Kerim harflerini ve isimlerini öğrendi. Çok sayıda kadın kursiyerin katıldığı program yaklaşık 2 saat sürdü.