Şuhut Kaymakamlığından minik öğrencilere kitap desteği

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçe merkez ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bin adet kitap desteği sağlandı.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın girişimleri sonucunda ilçe merkezindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik okuma kapasitelerini artırmak amacıyla ''Şuhut Nefes Alıyor'' projesi kapsamında bin adet kitap desteğinde bulunuldu. Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Okuyan Şuhut Nefes Alıyor" projesi kapsamında Şuhut Kaymakamlığı tarafından ilçemizdeki tüm ortaokullarımıza dağıtılmak üzere yaklaşık 1000 kitap temin edilmiştir. Kitaplar okullarımızda bulunan Şuhut Kitap Kulübü öğrencilerine teslim edilmiştir. Katkılarından dolayı Kaymakamımız sayın Nurullah Kaya'ya teşekkür ederiz'' açıklamalarına yer verildi.