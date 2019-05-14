Şuhut Kaymakamlığından şehit ve gazi ailelerine iftar

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit ve gazi ailelerine iftar verildi.
Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonunda düzenlenen iftar programına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, şehit ve gazi Aileleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Kaymakam Kaya'nın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavet edildiği ve dualar okundu. Hep birlikte yenen yemeğin ardından program sona erdi.