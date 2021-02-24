Şuhut Keklik Üretme İstasyonunda bu yıl 9 bin keklik üretimi hedefleniyor

Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretme İstasyonunda 2021 yılında 9 bin keklik üretiminin yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Konu ile ilgili Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2009 yılında kurulan Şuhut Keklik Üretme İstasyonunda 2021 yılı üretim faaliyetlerinin başladığı kaydedildi. Açıklamada, “Kasım - Aralık 2020 tarihlerinde damızlık seçimi yapılarak üretim hazırlıklarına başlanan tesisimizde 2021 yılında 5 bin adet Çil Keklik ve 4 bin adet Kınalı Keklik üretilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda tesiste 2 bin Çil ve 500 Kınalı olmak üzere toplam 2 bin 500 damızlık kullanılmaktadır. 23 Ocak tarihinde yumurta üretimi başlayan üretim istasyonunda 12 Şubat 2021 tarihinde ilk yumurtalar kuluçka makinesine yerleştirilmiştir. Mart ayının ilk haftası ilk civcivlerin kuluçkadan çıkması beklenen tesisimizde haziran sonuna kadar toplam 9 bin civciv üretilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda üretilen keklikler bakanlığımızın tahsis programı doğrultusunda Ülkemizde uygun görülen illere gönderilerek doğaya yerleştirilmesi sağlanacaktır. 2009 yılında faaliyete geçen tesisimizde 11 yılda üretilen toplam 23 bin Çil Keklik ve yüz 10 bin kınalı keklik üretilerek doğaya yerleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.