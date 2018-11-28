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Şuhut kış turizmin merkezi oluyor

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un girişimleri, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un girişimleri, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun destekleriyle Şuhut ilçesine bağlı Kumalar dağında bulunan Klimatan Zirvesi ve çevresi için düşünülen kayak merkezi projesinde çalışmalar devam ediyor.


Kanada'dan gelen heyet Başkan Bozkurt'u makamında ziyaret ettikten sonra Başören köyüne bağlı Klimatan Zirvesi ve çevresi için düşünülen proje ile ilgili araştırma yaptı. Başkan Bozkurt, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Klimatan Kış Turizm Merkezi için Kanada menşeili bir firma tarafından sunum gerçekleştirildi. Çalışma ve proje ile alakalı bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik'' dedi.


Şuhut ilçesine böyle bir projenin kazandırılması için konunun takipçisi olacaklarını kaydeden başkan Bozkurt, 1 yılı aşkın süredir projenin alt yapı ve diğer plan proje çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Projenin hayata geçirilmesi durumunda Şuhut ilçesinin kış turizminin merkezi olacağına değinen başkan Bozkurt, ''Böyle bir projenin ilçemize kazandırılması için imkanlar ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz''dedi.

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