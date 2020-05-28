İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut merkezde yağmur, Kuma Yaylası'nda ise kar yağışı etkisini gösterdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde ilçe merkezinde sağanak yağmur devam ederken Kumalar Yaylası’nda ise kar yağışı başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ilçe merkezinde sağanak yağmur devam ederken Kumalar Yaylası'nda ise kar yağışı başladı.


Afyonkarahisar genelinde devam eden sağanak yağış Şuhut ilçe merkezinde de devam ederken Kumalar Yaylası'nda ise kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini arttırırken Kumalar Yaylası'nda ise akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı etrafı beyaz bir çerçeve ile örterken vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kar yağışı dolayısıyla kartpostallık manzaralar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.