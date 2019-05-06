Şuhut Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet coşkusu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen törende 30 öğrenci mezun olmanın sevincini ve burukluğunu yaşadı.

Düzenlenen mezuniyet törenine, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, Şuhut Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Ağtaş, protokol üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Şuhut Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen program, Şuhut Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un günün anlam ve önemine binaen konuşmaları ile devam etti. Nil Birleşik Sanatlar Akademisi Sanat Grubunun türküleri ise mezuniyet programına katılan misafirler tarafından ilgiyle dinlendi.

Daha sonra okul başarı sıralamasında ilk üçe giren mezun öğrencilere ödüllerini Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt takdim ederken, diğer mezun 27 öğrenciye ise diplomaları Şuhut Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken tarafından takdim edildi. Ödül ve diploma töreninin ardından mezun öğrenciler kep atarak doyasıya eğlenirken, bazı öğrenciler ise gözyaşlarına hâkim olamadı.