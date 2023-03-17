Şuhut Millet Bahçesi havadan görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaatında sona yaklaşılırken, büyük bir kısmı tamamlanan tesis dron ile havadan görüntülendi.

Şuhut ilçesinde yapımına geçtiğimiz yıl başlanan Millet Bahçesi inşaatında sona gelindi. Bir adet yapay göletin olduğu tesisi içerisinde, kıraathane, kafeterya, kütüphane ve çocuk kütüphanesi de olacak. Basketbol, futbol, tenis ve voleybol sahalarının bulunduğu bahçe yerleşkesinde camide olacak. Toplamda 140 bin metre kare alana sahip tesiste inşaat çalışmalarında sona gelindi. Önümüzdeki aylarda açılışı planlanan tesisin dron ile havadan çekilen görüntüleri ise manzarası ile adeta görenleri mest etti.