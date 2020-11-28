Şuhut Pazarında esnaflara yönelik korona denetimi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her Cumartesi günü kurulan 'Kapalı Pazaryeri'nde Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz ve protokol üyeleri tarafından korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Kaçmaz, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Onur Bayram ve beraberindeki protokol üyeleri Kapalı Pazaryeri'nde pazar esnaflarına korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimde salgına karşı alınacak önlemler ile ilgili denetleme yaparak korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyen konularıyla ilgili uyarı yapıldı. Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki protokol üyeleri pazar esnafları ile bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.