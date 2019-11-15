'Şuhut Proje Yazıyor' kursiyerleri sertifikalarını aldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Şuhut Proje Yazıyor' projesi kapsamında kursa katılanlar sertifikalarını aldı.

Şuhut Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende kursiyerlere sertifikalarını Kaymakam Kaya takdim etti. Oldukça heyecanlı geçen sertifika töreninde kursiyerler sertifikalarını alırken Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ise konu ile ilgili açıklamalarında, ''Projenin 2. etabı kasım ayı eğitimleri tamamlandı. Proje eğitmeni Bahadır Başkonuş'un eğitimini tamamlaması sonrasında 28 katılımcı eğitim gönüllüsüne sertifikalarını takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şuhut un birçok eğitim kurumu STK ve paydaş kuruluşların proje ortaklıkları başarıları ve sonuca ulaşmaları için kaymakamlıkça geliştirilen proje Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Projeye hayat veren kursiyerlerimize kurumlarımıza, eğitim veren hocamıza Zafer Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederim. Haydi, vakit Şuhut için proje yazma vaktidir. Kolay gelsin, hayırlı olsun'' ifadelerine yer verdi.