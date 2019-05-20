Şuhut PTT Şubesinden minik öğrencilere oyuncak hediye edildi

Fatih İlkokulunda düzenlenen pette oyuncak hediye merasimine, Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya katıldı. Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Örsdemir ve Kaymakam Kaya, sınıflara girerek minik öğrencilere pette oyuncak hediye ederek minik öğrencilerle beraber sohbet etti. Minik öğrenciler ise hediyelerden dolayı 'PTT amca teşekkür ederiz' sloganıyla karşılık verdi.