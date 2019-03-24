Şuhut Spor Eğitim Merkezi törenle açıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi tarafından Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi içerisinde Başkan Recep Bozkurt'un girişimleri sonucunda öğrenci ve gençler için Spor Eğitim Merkezi yapılan törenle açıldı.

Törene, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un yanı sıra Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Afyonkarahisar Güreş İl Temsilcisi Yunus Otursun, Şuhut Güreş Okulu Öğretmeni Tolgahan Karataş, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "İlçemize kazandırdığımız bu güzide Şuhut Spor Eğitim Merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kaymakamımız hem de burasıyla ilgili olarak hem de ilçemize yapılan tüm faaliyetlerde bizlere çok ciddi destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Ayrıca malumlarınız burası Şuhut'umuzun en güzide en güzel mevkii ismiyle müsemma Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi. Ben 10 yıldır Şuhut Belediye Başkanlığı görevimi icra etmekteyim. Bu süre içerisinde gerçekten Şuhut'umuza hem hükümetimizden aldığımız desteklerle hem de belediyemiz tarafından çok ciddi yatırımlar yapıldı çok büyük tesisler kazandırıldı. Resmi açılışını yaptığımız Spor Eğitim Merkezimiz gerçekten Şuhut'umuza çok ciddi katkılar sağlayacak" dedi.

Başkan Bozkurt'un konuşmasının ardından Şuhut Merkez Okullarının hazırlamış oldukları gösteriler ile Spor Eğitim Merkezi açılış merasimi devam etti. Programda ayrıca ilçe merkez okullarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Afyonkarahisar Güreş İl Temsilcisi Yunus Otursun "Güreş olarak Şuhut'a yeni bir tohum atıldığının farkındayız. Buradan yetişen çocuklarımız, Afyon'da yetişen çocuklarımız artık Afyon'da yatılı olarak güreş eğitim merkezlerinde daha profesyonel şekilde devam ederek inşallah ülkesine, Şuhut'a madalyalar kazandıracaklarına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.