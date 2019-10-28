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Şuhut ta 29 Ekim kutlamaları başladı

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Parkı’nda yapılan törenle başladı.

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Parkı'nda yapılan törenle başladı.


Törene, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, protokol üyeleri ve daire amirleri katıldı. Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi tarafından Atatürk büstüne Çelenk sunumu ile başlarken yarın sabah 10.00 da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin Şuhut Şehir Stadyumunda devam edileceği belirtildi.

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