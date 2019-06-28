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Şuhut ta motor hırsızları türedi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motor hırsızları türedi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motor hırsızları türedi.


Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Eski Şube Sokak'ta ikamet eden 03 SE 966 plakalı motosiklet hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi. Motosiklet sahibi Zeki Aktar, akşam kapısının önüne koyduğu motosikletini sabah kalktığında bir daha bulamadı. Motosikletinin çalındığını fark eden Aktar motosikletini bulmak için sosyal medyada paylaşım yaptı. Daha sonra sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

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