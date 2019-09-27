Şuhut Zafer Anadolu Lisesinde aşure etkinliği

Afyonkarahisar'ın Şuhut Zafer Anadolu Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Şuhut Zafer Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğine, Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ile öğrenci ve velileri katıldı.

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, kendi elleriyle katılımcılara aşure ikram ederek Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Daha sonra okul bahçesinde bulunan çardakta bir süre hasbihal eden Kaymakam Kaya ve etkinliğe katılanlar fikir alışverişlerinde bulundu.