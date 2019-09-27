İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut Zafer Anadolu Lisesinde aşure etkinliği

Afyonkarahisar’ın Şuhut Zafer Anadolu Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Zafer Anadolu Lisesi tarafından aşure etkinliği düzenlendi.


Şuhut Zafer Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğine, Kaymakam Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ile öğrenci ve velileri katıldı.


Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, kendi elleriyle katılımcılara aşure ikram ederek Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Daha sonra okul bahçesinde bulunan çardakta bir süre hasbihal eden Kaymakam Kaya ve etkinliğe katılanlar fikir alışverişlerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.