Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay güven tazeledi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Ziraat Odası'nın genel kurul toplantısı gerçekleşti ve Oda Başkanı Ömer Tunçay güven tazeledi.

Şuhut Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen toplantıya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, protokol üyeleri ve 52 delege katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise konuşmasında, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı yöneticilere teşekkür ederek, "Bundan sonra da görev alacak olan yönetim kurulu üyelerine ve başkanlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Tabi seçim bir gün, geçim ebedi. Sonuçta her ne olursa olsun kırgınlıklara, küskünlüklere, kızgınlıklara sebep olmaması lazım. Birbirimizi kırmamamız lazım. Bizler çok şükür inançlı insanlarız, ihlaslı insanlarız ve hesap gününü dehşetinden çekinen insanlarız. Birbirimize hakaret etmeden, iftira etmeden birbirimizi sevmemiz lazım. Bu vesileyle dediğim gibi seçim sonuçlarının şimdiden çiftçilerimize, tarım camiamıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum'' dedi.

Ziraat Odası Başkan adayı İsmail Çelik ise, ''Ziraat Odası dendiğinde şuanda Şuhut'ta çiftçilerin aklına ilk gelen aidat almaktır. Oda başka hiçbir işe yaramayan kurum olarak geliyor. Allah'ın izniyle biz bunu üyelerimizden alınan aidatları tekrar inceleyeceğiz. Bugün patates tohumunda çok büyük bir sıkıntı var. Patates tohumunda çok büyük bir projemiz var. Biz Ziraat Odası olarak Sivas ve Kayseri civarından tarla kiralanmak suretiyle çiftçimize daha ucuz ve daha güvenilir tohum temin edeceğiz Allah'ın izniyle. Ayrıca Ziraat Odasının yapacağı bütün ihaleleri şeffaf bir şekilde meclis üyelerinin katılımıyla açık ihale usulü ile hiç bir şaibeye şüpheye mahal vermeden yapacağız'' dedi.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Ziraat Odası Başkanlık seçimi 52 delegenin 52'nin de katılımıyla İlçe Seçim Kurulu tarafından yapıldı. Şuhut Ziraat Odası Başkanlık seçiminde 2 aday bulunurken, mevcut başkan Ömer Tunçay 31 oyla yeniden güven tazeledi. Ömer Tunçay 31 oy alırken, İsmail Çelik ise 20 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başkanlığa yeniden seçilen Ömer Tunçay, ''Üçüncü defa seçim kazanmak gerçekten sevinç verici bir durum. İnşallah bu sonuçların hem Ziraat Odamıza hem de çiftçilerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Buraya kadar gelip bizleri destekleyen kongremize misafir olan tüm katılımcılarımıza ayrıca tek tek teşekkür ediyorum'' dedi.