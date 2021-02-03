Şuhut'a atanan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Zehra Kılınç görevine başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi'ne ataması gerçekleşen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Zehra Kılınç görevine başladı.

Şuhut Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Hastaneye ataması yapılan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Zehra Kılınç hasta kabulüne başladı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Şuhut Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı boşluğu yeni atanan Kılınç ile dolduruldu.