İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'a atanan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Zehra Kılınç görevine başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesi’ne ataması gerçekleşen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Zehra Kılınç görevine başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi'ne ataması gerçekleşen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Zehra Kılınç görevine başladı.


Şuhut Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna yeni bir uzman hekim daha katıldı. Hastaneye ataması yapılan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzman Doktor Zehra Kılınç hasta kabulüne başladı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şuhut Devlet Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Şuhut Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığı boşluğu yeni atanan Kılınç ile dolduruldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.