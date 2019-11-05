Şuhut'a çiçeği burnunda diyetisyen

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesine atanan Diyetisyen Ebru Kansu görevine başladı.

Ankara doğumlu olan Diyetisyen Ebru Kansu, Hacettepe Üniversitesinden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak Şuhut Devlet Hastanesi'ne atandı. Çiçeği burnunda Diyetisyen Kansu, göreve başlar başlamaz yatan hastaların beslenmeleri ile ilgilenmeye başladı. Hem polikliniğe başvuran hem de hastanede yatmakta olan hastalara uygun beslenme programları hazırlayan Kansu hastaları tarafından takdir gördü.