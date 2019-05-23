Şuhut'a yakışır modern kapalı pazar yeri

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak kapalı pazar yerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Maliyeti 3 milyon lira olan yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Şuhut Kapalı Pazar Yeri inşaatı büyük oranda tamamlanarak bitme noktasına geldi. Şuhut ilçe merkezinde vatandaş ve pazar esnaflarının yoğun talebi üzerine projelendirilen pazar yerinde çalışmalar sürüyor. Kapalı pazar yerinde çevre düzenleme çalışmalarının ardından 11 adet iş yerinin yapım çalışmalarında'da sona gelindi. Şuhut kapalı Pazar Yeri tamamlandığında vatandaşların rahat alışveriş yapabileceği bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, projenin yüzde 85'inin bitme aşamasına geldiğini söyledi. Başkan Bozkurt konuyla ilgili açıklamalarında, "Şuhut Kapalı Pazar Yerini vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz olanaklar içerisinde alışveriş yapabilmeleri için planlayarak pazar esnaflarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda projemizi hayata geçirdik. Maliyeti 3 milyon lirayı bulan yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı pazar yerimizde çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Şu anda ekiplerimiz kapalı pazar yeri içerisinde bulunan 11 adet iş yeri yapım çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.