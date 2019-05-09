Şuhut'da davullu zurnalı sahur

Ramazan ayının 'çalar saati' olarak tabir edilen davulcular, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde mahalle sakinlerini zurnacılarla birlikte sahura davet ediyor.

Şuhut Belediyesi tarafından görevlendirilerek ilçeye bağlı mahalle ve cadde sakinlerini sahura uyandırmak için görevine devam eden Ramazan emekçileri, mesleklerini ilk günkü aşkla yapmayı sürdürüyor. Sahur vaktinden önce sokakları tek tek gezen davulcular, vatandaşları Ramazan ayı dolayısıyla uyandırıyor. Mesleğini çok sevdiğini dile getiren davulcu Ramazan Sınıroğlu, "Ramazan- Şerifimiz hayırlı uğurlu olsun. Ramazanın bugün 3 günü ve bu görev için Ankara'dan geldik. Vaktinden önce sokakları tek tek gezerek vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Bu geleneğin devam ettirilmesi gerekiyor" dedi.

"Ramazan'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor"

Zurnacı Haydar Sınıroğlu ise "Bu hayırlı görev için Ankara'dan geldik. Mesleği yaklaşık 10 senedir devamlı olarak yapıyoruz ve 4 senedir de buraya geliyoruz. Şimdi çalar saatler, akıllı telefonlar var fakat yılların geleneği bu. Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden birisi ve yıllarca sürdürülmesi gerekiyor. Unutturulmaması gereken bir şey aslında. Şuhut Belediyesine de bu duyarlı davranışından ötürü teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.