İhlas Haber Ajansı

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Şuhutlu 8. sınıf öğrencisi gururlandırdı

Türkiye’de 40 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavında Afyonkarahisar’ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencisi tüm soruları doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasına girdi.

Türkiye'de 40 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavında Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencisi tüm soruları doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasına girdi.


Yurt genelinde 65 kentte yaklaşık 40 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavında Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Efe Egemen Karataş tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincileri arasına girdi. Karataş'ın başarısı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulunda sevinçle karşılanırken, öğretmen ve arkadaşları tarafından da takdir gördü.

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