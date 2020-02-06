İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhutlu Ebrar Eroğlu Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu

Antalya’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediye Hisarspor’lu sporcusu Ebrar Eroğlu 35 kilo kategorisinde Türkiye 3.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediye Hisarspor'lu sporcusu Ebrar Eroğlu 35 kilo kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı.


Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden minik, yıldız, genç, büyük ve takımlar kategorilerinde 3 bin sporcu, şampiyonluk için mücadele vermeye devam ediyor. Turnuvanın 3. gününde Şuhut Belediye Hisarspor'lu başarılı sporcu Ebrar Eroğlu, 35 kilo kategorisinde rakibini yenerek Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı. Ebrar Eroğlu'nun başarısı memleketi Şuhut ilçesinde sevinçle karşılandı. Başarılı minik sporcu daha önce de Ege Bölgesi turnuvalarında birincilik derecelerine girdiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.