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Şuhutlu esnaftan ''Evde kal'' çağrısına destek

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki çarşı esnafı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen ‘Evde kal’ kampanyasına destek verdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki çarşı esnafı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen ‘Evde kal' kampanyasına destek verdi.


Korona virüs (Covid-19) hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından ‘'Hayat Eve Sığar'' sloganıyla yapılan ‘'evde kal'' çağrısına Şuhut'lu esnaflarda ‘'Biz sizin için buradayız toplumumuzun sağlığı için evde kal Şuhut'' çağrısında bulunarak destek verdi. Çarşı merkezinde bulunan esnaflar korona virüs salgınının bir an önce son bulmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

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