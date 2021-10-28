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Şuhutlu kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergilemeye hazırlanıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde el sanatları kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergilemek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları kursiyerleri el emeği göz nuru ürünlerini sergilemek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.


Şuhut Halk Eğitim merkezinde el sanatları kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru ürünler hummalı bir çalışma sistemi ile görücüye çıkmak için hazırlanıyor. Birbirinden güzel el sanatı ürünlerini sergilemek için çalışmalarına önem veren kursiyerler maharetlerini sergilemeye devam ediyor.

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