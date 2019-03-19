Şuhutlu kursiyerler el emeği eserlerini sergiledi

Bir oteldeki serginin açılış törenine; Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. Kaymakam Kaya ve Komutan Yassıkaya, el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği serginin açılışını gerçekleştirerek, serginin hayırlı olmasını ifade etti. Şuhutlu eğitmenlerin ve kursiyerlerin düzenlemiş oldukları el emeği göz nuru eserleri inceleyen protokol üyeleri bir bir eserleri inceledi. Kaymakam Kaya ve Teğmen Yassıkaya, ‘Kadının toplumun temeli olduğunu kadın mutlu olursa aile mutlu olur aile mutlu olursa toplum mutlu olur' ifadelerine yer verdi.

El emeği göz nuru eserlerin sergilendiği sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, Kurs Öğretmeni Melike Erdin ise "Bu güzel eserleri sergilememize desteklerini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.