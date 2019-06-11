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Şuhutlu minik öğrenciler okul yararına yıl sonu kermesi düzenledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 7.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, sınıflarının ihtiyaçlarını karşılamak adına öğrenci ve ailelerinin katkılarıyla yılsonu kermesi düzenledi.


Öğrencileri, ilçenin yöresel lezzetlerinden oluşan ve okul yararına yılsonu kermesi düzenledi. Öğrencilerin evden getirdikleri yöresel yiyecekler, oluşturdukları stantta sergilendi. Oluşturdukları stantta ilçenin yöresel lezzetlerini sergileyen öğrenciler, bir esnaf edasıyla ürünleri satmaya çalıştı. Şuhut ilçesinin yöresel lezzeti olan tescilli keşkeğe ise vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

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