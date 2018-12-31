Şuhutlu minik öğrenciler yörenin lezzetlerini tanıttı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Fatih İlkokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından Şuhut ilçesine ait yöresel lezzetler düzenlenen proğramla tanıtıldı.

Proğrama, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şerife Balı, eğitim camiası ve protokol üyeleri katıldı. Öğrenciler, yöresel lezzetleri giydikleri yöresel kıyafetlerle sundular. Proğram öğrencilerin yöresel kıyafetleri ile düzenlemiş oldukları çeşitli gösterilerle devam etti. Daha sonra protokol üyeleri yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları ziyaret ederek, öğrencilerle beraber sohbet etti. Proğrama katılan protokol üyelerine ve katılımcılara ilçenin yöresel lezzetleri olan keşkek ve bükme ikramında bulunuldu. Proğram sonunda günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafları çekilerek düzenlenen proğram sona erdi.