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Şuhutlu minik öğrenciler zeka oyunları ile gelişiyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, akıl ve zeka oyunları kapsamında katamino, becerikli yapılar, equlibrium, Q-bitz ve eşleştirme oyunları ile gelişiyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, akıl ve zeka oyunları kapsamında katamino, becerikli yapılar, equlibrium, Q-bitz ve eşleştirme oyunları ile gelişiyor.


Anasınıfı öğrencileri zekâ oyunları ile hem öğreniyor hem de kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Anasınıfı öğretmeni Rahime Tonkur, zekâ oyunlarının minik öğrencilere dikkat ve zihinsel gelişimine çok katkısı olduğunu belirtti.


Anasınıfı öğrencilerinden Ahmet Anıl Çakmar ise konuyla ilgili açıklamalarında, ‘'Arkadaşlarımla beraber zeka oyunlarını çok sevdik. Öncelikle çok güzel vakit geçiriyoruz. Zeka oyunlarında en çok becerikli yapılar oyununu çok sevdim. Öğretmenimize çok teşekkür ediyorum'' sözlerine yer verdi.

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