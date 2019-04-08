Şuhutlu minik öğrencilerin Bursa gezisi heyecanı

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu öğrencileri Bursa'yı ilk kez görmenin heyecanını yaşadı.

Kurtuluş İhsan Küçük Arslan Ortaokulu Müdürü Cengiz Sarıkoç ve eğitmenler önderliğinde Bursa'nın tarihi yerlerini ziyaret eden minik öğrenciler, buranın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı. Bursa Ulu Cami, Tophane, Osman Gazi, Orhan Gazi, İnkaya Çınarı, Cumalı Kızık Köyü gibi tarihi yerleri ziyaret eden minik öğrenciler, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezini de gezerek burada deneyler yaptı. Daha sonra Bursa Hayvanat Bahçesini ziyaret eden minik öğrenciler, daha önce görmedikleri hayvanları tanıma fırsatı buldu.

Bursa gezisi ile ilgili bilgiler veren öğrencilerden Nazlı Gezer, "Osmanlı Devleti'ne yıllarca başkentlik yapmış Bursa'ya yaptığımız gezide şehrin tarihi kokusunu hissettik. Ecdadımız hakkında önemli bilgiler öğrenip onların türbelerini ziyaret ettik. Ulu Cami'nin manevi atmosferi bizleri çok etkiledi. Ayrıca bilim merkezinde yaptığımız deney ve etkinlikler bilimin sınırlarını görmemizi sağlarken ufkumuzu genişletmemizi sağladı" dedi.

Nursena Ezgü ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Bursa gezimizi öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımla beraber gerçekleştirdik. Bursa gezimizde Ulu Cami, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezini ziyaret ettik. Burada deneyler yaptık. Daha sonra Hayvanat Bahçesini ziyaret ederek burada farklı hayvanları doğal ortamlarında görmek nasip oldu. Onlar hakkında bilgi sahibi olmamız bizleri çok mutlu etti" ifadelerine yer verdi.