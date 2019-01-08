Şuhutlu minik öğrencilerin sihirbazlık gösterileri

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı İlkokulu öğrencileri, yaptıkları birbirinden ilginç sihirbazlık gösterileri ile kendilerine hayran bıraktı.

Yarışlı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Mehmet Keskin tarafından öğrenciler sınıflarında derslerine başlamadan önce dikkat ve ilgi çekmek amacıyla birbirinden ilginç sihirbazlık gösterilerini yaptı. İzleyenleri kendilerine hayran bırakan öğrenciler, derslere de daha fazla adapte oluyor. Öğretmenleri Mehmet Keskin'in öğrencilerle daha iyi vakit geçirmek amacıyla başlatılan gösterilerde öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Öğrencilerin gösterileri tamamen öğrenmesiyle her sabah derse başlamadan önce rutin bir şekilde sihirbazlık gösterileri yapılmaya devam ediliyor.