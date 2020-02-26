Şuhutlu öğrenci 40 bin kişinin katıldığı deneme sınavında birinci oldu

Türkiye'de 70 ilde yaklaşık 40 bin öğrencinin katıldığı deneme sınavında Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Mehmet Çankaya Türkiye birincisi oldu.

Mehmet Çankaya'nın başarısı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulunda sevinçle karşılanırken, başta öğretmenleri olmak üzere arkadaşları tarafından takdir gördü. Çankaya'nın başarısı ayrıca arkadaşlarına da örnek oldu.

Mehmet Çankaya, konuyla ilgili açıklamalarında, 'Öncelikle deneme sınavında Türkiye birincisi olduğum için çok mutluyum. Öğretmenlerimize ve ailemin destekleri ile hem okulumuzda hem de evde yapmış olduğumuz ders çalışmalarımın meyvesini almak gurur verici. Özellikle öğretmenlerime ve aileme desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum onları çok seviyorum'' dedi.