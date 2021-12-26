İhlas Haber Ajansı

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Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek

Afyonkarahisar’da Şuhutlu gençler bugün oynanan Afyonspor-Çorum FK karşılaşmasında açtıkları pankartla Afyonspor’a destek verdi.

Afyonkarahisar'da Şuhutlu gençler bugün oynanan Afyonspor-Çorum FK karşılaşmasında açtıkları pankartla Afyonspor'a destek verdi.


Şuhut Kaymakamlığı tarafından organizasyonuyla lise öğrencilerinden oluşan bir grup Afyonspor-Çorum FK futbol müsabakasında Afyonspor'a destek vermek için tribündeki yerini aldı. Şuhut Kaymakamlığı tarafından yapılan "Şuhut Afjet Afyonspor'a Başarılar Diler" pankartı açan öğrenciler tezahüratlarla mor beyazlı Afyonspor'a destek verdi.

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