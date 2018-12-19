Şuhutlu öğrencilerden huzurevi sakinlerine duygulandıran ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencileri Okul Müdürü Cengiz Sarıkoç ile birlikte Afyonkarahisar Huzurevi'ni ziyaret etti.

Müdür Sarıkoç ve öğrencilere, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Onur Akmeşe ve Okul Aile Birliği Başkanı Zehra Kule eşlik etti. Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, yaşlılar ile beraber zaman geçirdi. Öğrenciler yaşlıların ellerini öperek onlara özel yazmış oldukları mektupları verdi. Öğrenciler huzurevi sakinleri ile sohbet edip sevgi gösterisinde bulunurken, huzurevi sakinleri ise öğrencilerin ziyaretlerinden dolayı duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler ise duygu dolu anlar yaşarken, huzurevi sakinlerinin gönüllerini almak için çiçek takdim etti. Huzurevi sakinleri Şuhutlu öğrencilere yazmış oldukları mektup ve çiçeklerden dolayı sevinçle teşekkürlerini ifade etti.

Huzurevini ziyaret eden 8. sınıf öğrencilerinden Metin Furkan Bağcı, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Arkadaşlarımız ile beraber huzurevinde büyüklerimizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşarken, o anlarımızda duygu dolu anlar yaşadık. Büyüklerimize saygımızı göstermek onları çok sevdiğimizi hissettirmek amacıyla arkadaşlarımız ile bir araya gelerek mektuplar yazdık ve kendi harçlıklarımız ile çiçek alarak büyüklerimize hediye ettik'' dedi.

7. Sınıfa giden Meryem Tunçer ise konu ile ilgili açıklamalarında, ''Hayatımda ilk kez huzurevini ziyaret ettim. Burada büyüklerimizi ziyaret etmenin sevincini gönülden yaşıyorum. Ziyaretlerimiz esnasında arkadaşlarım ile beraber duygu dolu anlar yaşarken, bu anlar çok farklı hislerle doluydu. Arkadaşlarımız ile beraber yazmış olduğumuz mektupları yaşlı amcalarımıza ve teyzelerimize verdik. Kendi imkanlarımız ile biriktirdiğimiz harçlıklarımızla aldığımız çiçekleri büyüklerimize hediye ederek gönüllerini almanın sevincini yaşadık'' dedi.