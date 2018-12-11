Şuhutlu öğrencilerden kardeş okul öğrencilerine yöresel hediye

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Zaferyolu İlkokulu'nun 4 A ve 4 B sınıfı öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla ilçenin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketlerini, kardeş okul Ankara'nın Maltepe ilçesinde bulunan Hürriyet İlkokulu 3 A sınıfı öğrencilerine gönderdi.

Öğrenciler, öğretmenleri Mehtap Denizli önderliğinde Şuhut PTT Şubesine giderek burada hem kargo gönderi yaptılar, hem de PTT hakkında bilgiler edindi. Kardeş okuldaki arkadaşlarına hediyeleri kendi elleriyle hazırlayıp gönderen öğrencilerden Dila Başol, ''Yerli Malı Haftası olması dolayısıyla arkadaşlarımız ile beraber başkentimizde bulunan kardeş okul Hürriyet İlkokulundaki arkadaşlarımıza kendi ilçemizin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketlerimizi gönderdik. İlçemizde bulunan PTT şubesine giderek kargo göndermeyi ve PTT ile ilgili bilgiler edindik'' dedi.

Zaferyolu İlkokulu 4 B sınıfı öğrencisi Mustafa Erol ise açıklamalarında, ''Yerli Malı Haftasını arkadaşlarım ve öğretmenlerimiz ile beraber doyasıya kutladık. Yerli Malı Haftasının bir anısı olması için öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile beraber kardeş okul olarak belirlenen Hürriyet İlkokulu 3 A sınıfındaki arkadaşlarımıza ilçemizin yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketlerimizi göndermenin mutluluğunu gönülden yaşıyoruz. Biz kardeşliği, paylaşmayı, sevgiyi ve saygıyı öğretmenlerimizden bu şekilde öğrendik'' dedi.