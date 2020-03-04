Şuhutlu öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı gösteri

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 420 öğrenci ay yıldızlı koreografi oluşturarak İdlib'te vatan için mücadele eden Mehmetçiğe destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte 24 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına yurt genelinde destekler sürüyor. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Zafer Anadolu Lisesi öğrencileri, harekata katılan Mehmetçiğe moral ve destek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek ay yıldız koreografisi oluşturdu. Okulda bulunan 420 öğrenci planladıktan sonra ay yıldızlı koreografi oluşturarak, İstiklal Marşını okudu. Öğrencilerin yapmış olduğu etkinlik görenleri ise duygulandırdı. Kısa sürede sosyal medyada da yayın görüntü sonrasında öğrencilere çok sayıda tebrik mesajı yağdı.