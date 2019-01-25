Şuhutlu vatandaşlardan kan bağışına destek

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

İlçe merkezinde, Atatürk Parkı önündeki kan alma aracında yürütülen ve her hafta rutin olarak düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar kan bağışı yapabilmek için araca gelirken, kamu kurum ve özel sektörde çalışan personeller de kampanyaya destek verdi.

Kan bağışı yapan Turan Serttaş "Kan bağışı hayat kurtarır. Bugün burada bulunmamızın sebebi hem sağlık hem de bir vatandaşa umut olmak. Burada bulunmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Unutmayalım ki kan bağışı acil değil sürekli ihtiyaçtır" dedi.