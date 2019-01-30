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Şuhutlu Wushu sporcusu iki kardeşin büyük başarısı

Şuhutlu iki kardeş, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında büyük başarı elde etti.


Antalya'da 26- 29 Ocak tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, kardeş olan Şuhutlu Yiğit Efe Sarıdemir 41 kilo Minik Yıldızlar kategorisinde gümüş madalya ile Türkiye 2. si olurken, İbrahim Sarıdemir ise 45 kilo ile Yıldızlar kategorisinde Türkiye 3.sü oldu.


İki kardeşin başarısı Şuhut ilçesinde sevinçle karşılandı. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise Türkiye Şampiyonasında başarı elde eden iki kardeşi gönülden tebrik ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

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