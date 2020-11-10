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Şuhut'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile protokol üyeleri katıldı. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında yapılan anma programı 10 Kasım saat 08.55' de gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan anma programı günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi.

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