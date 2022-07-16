Şuhut'ta 15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi nöbeti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü etkinliğinde vatandaşlar demokrasi nöbeti için bir araya geldi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde yediden yetmişe tüm Şuhut halkı tek bir gönül olarak Şuhut Kent Meydanında demokrasi nöbeti için toplandı. Etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam etti. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün tarafından yapılan konuşmalarda darbe girişimi kınandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak meydandaki ekranlardan verilirken, alanda güvenlik güçleri tarafından önlem alındı. Meydanı dolduran vatandaşlara simit ve ayran ikramlarında bulunuldu. Meydanda güvenlik güçlerinin yanı sıra 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri de hazır bulundu. Çarşı meydanında açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar duygularına hakim olamadı. Ayrıca Şuhut Yeni Cami İmam Hatibi Fatih Kavak'ın okuduğu 'Annem' ilahisi katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.