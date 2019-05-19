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Şuhut'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Anadolu Lisesi Spor Salonunda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Anadolu Lisesi Spor Salonunda büyük bir coşkuyla kutlandı.


Düzenlenen programa, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ve velisi katıldı.


Açılış konuşmasını Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt gerçekleştirdi. Başkurt günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını gerçekleştirerek, etkinliklerin hayırlı olmasını temenni etti. Şuhut Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleşen program şiir, jimnastik, folklor, tekvando gibi birbirinden güzel gösteri ve dinletileri ile devam etti. Daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programın ardından Şuhut Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış oldukları fotoğraf sergisini gezen protokol üyeleri yapılmış olan fotoğraflara hayran kaldı. Fotoğraf sergisinin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri sona erdi.

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