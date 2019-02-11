Şuhut'ta 2. Kitap Fuarı açıldı

Kitap Fuarı düzenlendi.

Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonundaki fuarın açılış törenine; Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, yazarlar, eğitim camiası, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı.

İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve protokol üyelerinin katılımlarıyla açılış kurdelesi kesildi. Açılış kurdelesinin kesiminin ardından konuşan Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, projelerle dolu ve rekabetin, bol okumanın çok olduğu bir sene düsturuyla birçok alanda yeni projelerle çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda gerek liselerimizde, gerek ortaokullarımızda ve gerekse ilkokullarımızda çeşitli projelerimiz devam etmektedir. Bugünde Şuhut'umuzda belediyemizin belediye başkanımızın bir yer hazırlamasıyla da kitap fuarımız hayat buldu. İnşallah sizler zevk aldığınız bir fuar olur, sizin keyif aldığınız bol okuduğunuz bir fuar olur'' dedi.

İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya'nın açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kitap fuarını gezdi. Kitap fuarında Yazar Hasan Başdemir ve Alan Kılavuzu Rehber Yazar Habib Akalın'ı ziyaret eden protokol üyeleri, kitap fuarının hayırlara vesile olmasını temenni ederek başarılar diledi. Kitap fuarı protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanırken, öğrenciler ise kitap okumaya doyamadı. Ayrıca öğrenciler okumayı çok seviyoruz herkese tavsiye ederiz sloganlarıyla ilgi odağı oldu.

Kitap fuarını gezen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Bugün unutulan unutulmuş değerlerden, hem inancımızın hem kültürümüzün en önemli meselelerinden biriside okumak. Malumlarınız bizim ak ve hakikat dinimizin en önemli emirlerinden birisi oku emridir. Bugün üzerimize düşen görevlerden birisi de millet olarak eğitim camiası olarak okumak. Fakat diğer teknolojik gelişmelerin etkisiyle bugün maalesef okuma oranımız azaldı. Sağ olsunlar hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de İlçe Kaymakamlığımız bizlerin Şuhut Belediyesi olarak verdiğimiz desteklerle okuma oranını Şuhut ilçemizde artırmak üzere böyle güzel bir kitap fuarı düzenlendi. Kitap fuarını düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yayına fuara destek veren kitap yazarlarımıza ve yayıncılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kitap fuarımızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum'' dedi.

Yazar Hasan Başdemir ise konuyla ilgili açıklamalarında, ''Kitap fuarına ilgi şuana kadar gayet güzel. Şuhutlu olarak ilçemle gurur duydum. İnşallah daha da gelişecek. Daha büyük organizasyonlar yapılacak. Çocuklara kitap okumayı sevdirmek için, onlara kitap okumanın önemini anlatmak için ve onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak için muazzam bir organizasyon. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Her gün bir yazarımız ağırlanacak ' dedi.

Kitap fuarını gezen öğrencilerden Emine Eskimanavlı da, ''Buraya geldiğimde çok mutlu oldum. Bu çalışmayı yapan tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Böyle çalışmalar gerçekten hayatımıza çok şey katıyor'' ifadelerine yer verdi.