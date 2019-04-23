Şuhut'ta 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu tarafından Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda coşku içerisinde kutlandı.

Düzenlenen etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, Cumhuriyet Savcısı Serdar Ertaş, Şuhut il Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, protokol üyeleri, eğitim camiası ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu ve İlkokulu'nun düzenlemiş olduğu yöresel oyunlar izleyiciler tarafından tam not aldı. Gösteriler esnasında minik öğrenciler heyecan dolu anlar yaşarken öğrenci velileri ise kendi yavrularının başarısı karşısında mutluluk yaşadı. Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiir okuma etkinliği ile devam ederken yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.