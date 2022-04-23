Şuhutta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazipaşa Ortaokulu'nda coşku içerisinde kutlandı.

Gazipaşa Ortaokulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine Şuhut İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Cumhuriyet Savcısı Burak Dağlı, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve protokol üyeleri katıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Gazipaşa Ortaokulu öğrencilerinin düzenlemiş olduğu gösterilerle devam etti. Öğrencilerin yapmış olduğu gösteriler veliler ve eğitimciler tarafından takdir topladı.