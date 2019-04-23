Şuhut'ta 23 Nisan etkinlikleri kapsamında turnuvalar düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arası spor turnuvaları düzenlendi.

Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkez okullarının katılımlarıyla çeşitli branşlarda spor turnuvaları düzenlendi. Düzenlenen turnuvalar kapsamında futbol, voleybol ve kaleli yakan top turnuvaları gerçekleştirilirken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri esnasında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.