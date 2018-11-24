Şuhut'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şuhut Belediyesi Şelale Düğün Salonundaki programa; Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Eğitim Camiası ve çok sayıda emekli öğretmen katıldı.

Programda konuşan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, ‘'Geleceğimizin teminatı istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olan yavrularımızı yetiştiren siz değerli siz kıymetli öğretmenlerimize en kalbi şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Öğretmenlerimiz sadece bugüne mahsus saygı gösterilmesi gereken değil, ömrümüzün her anında hürmetle muhabbetle saygı gösterilmesi gereken varlıklar kıymetlerimiz o yüzden ömrümüz boyunca sizlere minnettarız Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin'' dedi.

Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ise konuşmasında, ‘'Öğretmenler gününü kutlarken bir ayrı sevinci de biz ailecek yaşıyoruz. Bir öğretmen eşi olarak ta sevgili eşim Sümeyra hocamın da öğretmenler gününü kutluyorum. Değerli öğretmenlerim değerli arkadaşlarım bizler de Şuhut'ta göreve başladığımız 2 aylık süreçte yapmış olduğumuz ilk faaliyette İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle beraber her sabah mesaimize bir okulda başlamak kaydıyla sevgili idarecilerimizi öğretmenlerimizi öğrencilerimizi okullarında derslerinde ziyaret etmek önce sevinçlerini paylaşmak varsa dertlerini sıkıntılarını dinlemek için belli bir süre mesailerimize okullarımızda başladık. Ve yine mahalle ve köy ziyaretlerimizde okullarımızda Karacören hariç tüm okullarımızı ziyaret etmiş olduk. Sizlerin heyecanını yaşamak sizlerin sevincini yaşamak gelecek adına gelecek güçlü Türkiye için sizlerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha teyit etmek ve onu onure etmek adına sizlerle dertleşeceğimizi belirtmek isterim'' dedi.

Protokol konuşmalarının ardından okul öğrencilerinin şiirleriyle devam eden program, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un ilçe merkezinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde derece kazanan öğrencilere plaket takdimi ile son buldu.

Program sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü turnuvasında 1. olan Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Karaçeşme ise açıklamalarında, ‘'24 Kasım Öğretmenler günü bütün öğretmenlere hayırlı olsun. Özellikle bu konuda şehit olan öğretmenlerimize onların beklediği için aldık nur içinde yatsınlar. Tekrar ediyorum Öğretmenler Günümüz kutlu olsun'' dedi.

Ayrıca program sonunda Şuhut Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.