Şuhut'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şuhut Belediyesi tarafından bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmalarla başladı. Ardından Şuhut Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu öğretmenleri tarafından söylenen türkü ve şarkılar dinleyiciler tarafından tam not aldı. Güne özel yapılan çekilişle devam eden etkinlik turnuvalar ve çeşitli gösterilerin sergilenmesiyle sona erdi.

Program bitiminde turnuvalarda dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Öte yandan gerçekleşen etkinliğe, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut Savcısı Serdar Ertaş, Merve Ertaş, emekli öğretmeler ve çok sayıda davetli katıldı.