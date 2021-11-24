Şuhut'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Şuhut'ta özel bir kurumun konferans salonunda düzenlenen kutlama programına, Şuhut Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, protokol üyeleri ve çok sayıda eğitimci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında, Eroğlu günün anlam ve önemine binaen konuşmasını yaptı. Daha sonra öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam eden programda öğretmen ve öğrencilerin birbirinden güzel seslendirdiği şiir ve müzik dinletisi ise katılımcılar tarafından tam not aldı. Kutlama programı 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle şiir yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri takdim edilirken, yaşamını eğitime adayan emekli öğretmenlere ise protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.

Program günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.