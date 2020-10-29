İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şuhut'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşku içerisinde yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşku içerisinde yapıldı.


Şuhut Erkek İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajının okunması ile devam etti. Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz günün anlam ve önemine belirten konuşma yaparak 'Cumhuriyet'in önemine dikkat çekti.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine, Kaymakam Kaçmaz'ın yanı sıra Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, belediye başkanları STK temsilcileri katildi. Kutlama ayrıca Korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.