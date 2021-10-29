Şuhut'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öğrencilerin gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı.

Şuhut Şehir Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programına, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Turan Demirci, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, STK temsilcileri, eğitim camiası, öğrenciler ile birlikte aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öğrencilerin okuduğu birbirinden güzel şiirleri ile devam etti. Kurtuluş İhsan Küçükarslan ortaokulunun düzenlemiş olduğu 'Atatürk ve Vatan Sevgisi Gösterisi ve Bir Resim Çiz' gösterileri ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılan koşu yarışmalarında 1., 2. ve 3. gelen öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Şuhut Zafer Anadolu Lisesi bando takımının gösterisi ile sona erdi.