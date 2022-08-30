İhlas Haber Ajansı

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Şuhut'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı sebebiyle kent protokolünün katılımıyla tören gerçekleştirildi.


Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Nurullah Bural, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emin Karakurumer günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han'ın çelenk bırakması ile başlayan tören, Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan'ın çelenk bırakması ile devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Şuhut Şehitliği ve kaymakamlık kabulü ile program burada sona erdi.

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